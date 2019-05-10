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Правительством одобрен законопроект о выплатах детских пособий семьям с низким уровнем доходов
Сегодня в 15:46 Государство 0 152 Васильева Елена
Российским правительством одобрен проект закона, предусматривающий выплаты с начала 2020 года пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минтруда.
В сообщении сказано: «Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей».
Действующее законодательство предусматривает право на получение выплат семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе.
Принятый законопроект предусматривает изменение критерия нуждаемости с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
Пресс-служба министерства процитировала слова Максима Топилина: «Поддержка наиболее экономически активных семей со стороны государства окажет влияние на демографическое поведение. Считаем, что предлагаемая мера поможет предотвратить откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период».
Вступление законопроекта в силу планируется на 1 января 2020 года.
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