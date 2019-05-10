МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Минэкономразвития планирует в текущем году внести в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» еще шесть отраслей экономической деятельности. Об этом сказано в докладе министерства об итогах его деятельности в 2018 и задачах ведомства на текущий год.



В нацпроект планируется включить образование, госуправление и соцобеспечение, здравоохранение и соцуслуги, управление недвижимостью и использованием объектов нежилого и жилого фонда, а также научные разработки и исследования.



Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» продолжает одноименный приоритетный проект, реализовывавшийся с 2027 года. Его ключевая цель – рост производительности труда ежегодно до 5% к 2024 году против показателя в 1,4% в прошлом году.