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МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Сегодня в 16:11 Государство 0 125 Васильева Елена
Минэкономразвития планирует в текущем году внести в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» еще шесть отраслей экономической деятельности. Об этом сказано в докладе министерства об итогах его деятельности в 2018 и задачах ведомства на текущий год.
В нацпроект планируется включить образование, госуправление и соцобеспечение, здравоохранение и соцуслуги, управление недвижимостью и использованием объектов нежилого и жилого фонда, а также научные разработки и исследования.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» продолжает одноименный приоритетный проект, реализовывавшийся с 2027 года. Его ключевая цель – рост производительности труда ежегодно до 5% к 2024 году против показателя в 1,4% в прошлом году.
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