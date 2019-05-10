Минобороны планирует ужесточить правила проведения медкомиссии призывников

Министерство обороны РФ планирует введение контрольного медосвидетельствования для предоставления отсрочек или освобождения от прохождения службы по призыву. Временно негодных по состоянию здоровья молодых людей предлагается отправлять на лечение. Такие поправки подготовлены ведомством к закону «О воинской обязанности и военной службе».



В представленном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документе сказано: «Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования».



Контрольное медосвидетельствование будет проводиться, если призывник выразил несогласие с заключением медкомиссии о его пригодности к военной службе.



Ведомством также предлагается проводить повторный медосмотр непосредственно перед отправкой в войска «в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья».



Согласно поправок, временно негодных к прохождению военной службы призывников будут отправлять на лечение.



Кроме того, предполагается создание утвержденных главами субъектов Федерации перечней медицинских учреждений, которые будут проводить обследования призывников, чью пригодность к службе окажется невозможным определить непосредственно в военкоматах. На данный момент такого ограничения по выбору медицинских учреждений в законодательстве нет.