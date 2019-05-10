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Правительство будет жестко контролировать исполнение нацпроектов в регионах
27 мая в 11:43 Государство 0 281 Васильева Елена
Замминистра экономического развития Вадим Живулин рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» о планируемом правительством рейтинге российских регионов, являющихся лучшими и худшими в исполнении нацпроектов. Оператором портала является информагентство ТАСС.
Замминистра рассказал об уже подтвержденных президентом 15 показателях, а также о дорабатываемой правительством в данный момент методике их расчета, которую планируют презентовать в ближайшее время.
В ответ на соответствующий вопрос корреспондентов ТАСС он сказал: «Да, такой рейтинг будет, но он будет строиться на вычислении показателей, из которых мы будем понимать, какие регионы справляются с реализацией нацпроекта, а какие отстают».
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил о том, что эффективность работы чиновников всех рангов будет оцениваться в зависимости от достигнутых в рамках нацпроектов целей, а за реализацию нацпроектов будет введена «личная ответственность на каждом уровне».
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