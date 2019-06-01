Замена лифтов в жилых домах будет софинансироваться из региональных бюджетов

Софинансирование замены изношенных лифтов в жилых домах должно производиться из региональных бюджетов, если установленный в регионе тариф на капремонт многоквартирных домов невысок. Об этом заявил в ходе совещания о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.



Он сказал: «Нужно обратить серьезное внимание на лифтовое хозяйство, здесь очень большой износ лифтов по [Воронежской] области, мы и в целом по стране это видим. Сегодня финансирование из регионального бюджета тоже должно быть, только за деньги людей мы капитально не отремонтируем. Собираемость в фонд очень неплохая, у вас сегодня один из самых низких по стране тарифов - 6 рублей за 1 кв м, в целом по стране эта цифра повыше, в этом случае ее нужно докапитализировать».



Он также заявил о том, что графики ремонта всех домов должны быть доступны для россиян в сети интернет.