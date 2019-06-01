|
Замена лифтов в жилых домах будет софинансироваться из региональных бюджетов
31 мая в 18:55 Государство 0 146 Васильева Елена
Софинансирование замены изношенных лифтов в жилых домах должно производиться из региональных бюджетов, если установленный в регионе тариф на капремонт многоквартирных домов невысок. Об этом заявил в ходе совещания о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Он сказал: «Нужно обратить серьезное внимание на лифтовое хозяйство, здесь очень большой износ лифтов по [Воронежской] области, мы и в целом по стране это видим. Сегодня финансирование из регионального бюджета тоже должно быть, только за деньги людей мы капитально не отремонтируем. Собираемость в фонд очень неплохая, у вас сегодня один из самых низких по стране тарифов - 6 рублей за 1 кв м, в целом по стране эта цифра повыше, в этом случае ее нужно докапитализировать».
Он также заявил о том, что графики ремонта всех домов должны быть доступны для россиян в сети интернет.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Новогодних выходных в 2020 году будет меньше31 мая в 17:03 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Госдуму поступают жалобы граждан на запугивающих должников коллекторов Страхи по поводу брексита уже значительно ослабили фунт. Уход с поста Терезы Мэй не слишком изменит ситуацию Минобороны планирует ужесточить правила проведения медкомиссии призывников Правительство будет жестко контролировать исполнение нацпроектов в регионах Эксперт: при Зеленском перспективы реализации минских соглашений нет
Архив статей