Роспотребнадзор заявляет о росте заболеваемости ожирением среди российских граждан

Заболеваемость ожирением среди россиян удвоилась с 2013 года, а тенденции к росту данного заболевания сохраняются. Об этом сказано в опубликованном сегодня на сайте Роспотребнадзора годокладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».



В тексте доклада сказано: «В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом. При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением».