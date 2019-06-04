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Рождаемость в России падает

Сегодня в 13:24 Государство 0 44 Васильева Елена
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Количество рожденных в России детей в 2018 году снизилось, в сравнении с 2026 годом, на 15%, что составляет около 1,6 млн человек. Об этом сегодня сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она рассказала журналистам: «К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%».

По ее словам, в течение последних трех лет коэффициент рождаемости снизился на тысячу человек с 12,9% до 10,9%.

Всего в России, по словам Кузнецовой, 30,213 млн несовершеннолетних граждан.
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