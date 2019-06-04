|
Рождаемость в России падает
Сегодня в 13:24 Государство 0 44 Васильева Елена
Количество рожденных в России детей в 2018 году снизилось, в сравнении с 2026 годом, на 15%, что составляет около 1,6 млн человек. Об этом сегодня сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она рассказала журналистам: «К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%».
По ее словам, в течение последних трех лет коэффициент рождаемости снизился на тысячу человек с 12,9% до 10,9%.
Всего в России, по словам Кузнецовой, 30,213 млн несовершеннолетних граждан.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детейСегодня в 13:12 Налоги
Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%Сегодня в 11:56 Рынок труда
Дизайн электронного паспорта будет разработан за летоСегодня в 11:07 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей Финансирование завершения долгостроев будет упрощено
Архив статей