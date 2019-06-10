Кабмин направит средства на поддержку ИЖС

Правительство до конца 2019 года выделит из федерального бюджета до 500 млн рублей на развитие в регионах индивидуального жилищного строительства. Об этом вице-премьер Виталий Мутко заявил на селекторном совещании по вопросам перехода на проектное финансирование.



Мутко отметил: «Мы в конце года еще до 500 млн рублей готовы направить, если вы, [регионы], начнете показывать нам проекты [развития ИЖС]. Вы можете начать [реализацию проектов] за свои ресурсы, а мы в конце года вас поддержим финансово. Договоренность в правительстве есть, мы можем еще 10-12 регионов до конца года поддержать».



Доля ИЖС в некоторых регионах составляет до 60% общего объема жилья, которое вводится в эксплуатацию. Мутко также напомнил о реализовывающемся в Липецкой области пилотном проекте развития ИЖС. На эти цели региону выделят из федерального бюджета 160 млн рублей.



Замглавы администрации региона Илья Тузов заявил, что проект по строительству индивидуальных жилых домов запущен на трех участках: около Липецка и Ельца, а также неподалеку от села Желтые Пески.



Виталий Мутко дал поручение по разработке инструментов правовой и финансовой поддержки развития ИЖС в РФ. Программа развития ИЖС будет, предположительно, включать вопросы ипотечного кредитования строительства домов, а также и создания инфраструктуры (газо- и водоснабжения, подведение дорог и электросетей).



Данная программа стартует в 2020 году.