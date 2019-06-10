Доля трат на еду российских домохозяйств составляет 31.6%

Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал данные о затратах российских домохозяйств на продукты питания с учетом трат на другие нужды. Как продемонстрировали результаты исследования, показатель Food Index в мае составил 31.6% или 21.1 тысячу рублей из общих трат в 66.6 тысячи рублей.



Аналитики указывают на то, что в мае текущего года индекс трат на еду в РФ увеличился на 0.2 п.п. по сравнению с апрелем. Среднегодовое значение индекса равняется 32.1%, что практически совпадает со значением 2017 года. Такие показатели, по мнению специалистов «Ромира», могут свидетельствовать о «стабильности общей ситуации с благосостоянием населения. Россияне по-прежнему, согласно международной классификации ООН, относятся к категории сравнительно обеспеченного населения».