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Доля трат на еду российских домохозяйств составляет 31.6%
17 июня в 14:33 Государство 0 233 Иван Тихонов
Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал данные о затратах российских домохозяйств на продукты питания с учетом трат на другие нужды. Как продемонстрировали результаты исследования, показатель Food Index в мае составил 31.6% или 21.1 тысячу рублей из общих трат в 66.6 тысячи рублей.
Аналитики указывают на то, что в мае текущего года индекс трат на еду в РФ увеличился на 0.2 п.п. по сравнению с апрелем. Среднегодовое значение индекса равняется 32.1%, что практически совпадает со значением 2017 года. Такие показатели, по мнению специалистов «Ромира», могут свидетельствовать о «стабильности общей ситуации с благосостоянием населения. Россияне по-прежнему, согласно международной классификации ООН, относятся к категории сравнительно обеспеченного населения».
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