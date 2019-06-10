Чиновники разделили бедных россиян на «истинных» и «ленивых»

В рамках реализации пилотного проекта по снижению количества бедных людей в РФ региональные власти Приморского края, Кабардино-Балкарии, Татарстана, а также Томской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ивановской областей направили предварительные итоги по первому этапу проекта.



Как следует из отчетов, региональные власти предлагают изменить критерии нуждаемости, пишут «Известия». По их мнению, целесообразно прекратить выплачивать пособия тем гражданам, которые могут без них обойтись. К таким гражданам они относят «ленивых» бедных, которые не хотят улучшить уровень своего благосостояния путем, например, продажи либо сдачи в аренду имеющегося земельного участка (либо другого имущества).



Чиновники Томской области полагают, что перечень критериев стоит дополнить такими пунктами, как наличие кредитов, стоимость арендного жилья, доходы от садоводства. Недостаточно мотивированных бедных власти предлагают лишать пособий: например, если они не выполнили условия соцпакета (не устроились на работу, не прошли курсы повышения квалификации).



Вдобавок, чиновники предлагают отказывать в пособиях мнимым бедным – т.е. тем, кто получает неофициальный доход. Исследование ИНСАП РАНХиГС показало, что 53% получателей пособий не являются бедными.