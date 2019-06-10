|
Песков: граждане присылают на прямую линию с президентом много вопросов о доходах и здравоохранении
20 июня в 13:18 Государство 0 185 Васильева Елена
Много обращений россиян к президенту РФ в рамках программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» касаются уровня доходов граждан и тем здравоохранения. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он также отметил, что темы, волнующие россиян перед общением с главой государства, достаточно легко прогнозируемы.
Песков сказал: «Продолжается реформа системы здравоохранения, это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. По здравоохранению поступает большое количество вопросов, также по уровню доходов».
Пресс-секретарь президента добавил: «С одной стороны набор тем достаточно традиционен, но, с другой стороны, акценты из года в год смещаются. Например, года четыре тому назад очень много было обращений по проблеме образования, в этом году – практически нет».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино»20 июня в 18:27 Государство
Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда20 июня в 18:12 Государство
Спасибо, Facebook: грядут новые правила регулирования рынка криптовалют20 июня в 17:56 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100 Опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево Силуанов: снижение Центробанком ключевой ставки не будет последним в текущем году