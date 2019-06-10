Песков: граждане присылают на прямую линию с президентом много вопросов о доходах и здравоохранении

Много обращений россиян к президенту РФ в рамках программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» касаются уровня доходов граждан и тем здравоохранения. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он также отметил, что темы, волнующие россиян перед общением с главой государства, достаточно легко прогнозируемы.



Песков сказал: «Продолжается реформа системы здравоохранения, это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. По здравоохранению поступает большое количество вопросов, также по уровню доходов».



Пресс-секретарь президента добавил: «С одной стороны набор тем достаточно традиционен, но, с другой стороны, акценты из года в год смещаются. Например, года четыре тому назад очень много было обращений по проблеме образования, в этом году – практически нет».