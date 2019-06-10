Путин: Минфином не выделялись средства на компенсацию банкам льготных ипотек для семей с детьми

Минфином не выделялось достаточное количество средств для компенсирования банкам выплат по льготной ипотеке семьям с детьми, данная проблема сейчас уже решена. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии.



Глава государства сказал: «6% за ипотеку - что здесь происходит. Действительно, есть такое решение, есть такое поручение, что для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в 6%. Можно ли меньше? Можно. И это уже делается на Дальнем Востоке – там 5%. Что произошло с этими 6%? И, действительно, я видел в пачке вопросов, которую смотрел вчера и позавчера – людям трудно решить проблему с банками, на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур».



Путин подчеркнул: «В чем она заключается? В том, что Минфин не выявил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели».



Президент добавил: «Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике».