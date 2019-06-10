|
Президент указал на главные проблемы здравоохранения в РФ
20 июня в 16:07 Государство 0 189 Васильева Елена
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин указал на региональные проблемы с доступностью первичного звена здравоохранения, нехватку медицинского персонала и недостаточное обеспечение лекарствами – главные проблемы в отрасли здравоохранения.
В ходе «Прямой линия с Владимиром Путиным» к президенту обратились жители разных регионов с вопросами о доступности медпомощи, проблемами с записью к профильным специалистам, дефиците медработников в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), а также очередях в онкодиспансерах.
Путин сказал: «Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что несмотря на проблемы, а проблем здесь много, – отрасль развивается. Какие основные вопросы, на которые мы должны особо обратить внимание? Первое – это доступность первичного звена здравоохранения, второе – это специалисты, дефицит специалистов по конкретным направлениям и третье – это лекарственное обеспечение».
Россияне также обращались к президенту с жалобами на качество медицинского обслуживания. Глава государства отметил: «Что касается доступности первичного звена здравоохранения, действительно, в некоторых регионах РФ мы наблюдаем снижение этого первичного звена в виде амбулаторных отделений, количество ФАПов при этом сократилось на 2%, а количество амбулаторных центров в целом по стране выросло на 26%, но в некоторых регионах, их всего 18 регионов, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения как раз вот этой амбулаторной части». Президент также обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой «в диалоге с коллегами обратить на это внимание и самих руководителей регионов».
Глава государства напомнил о строительстве в самое ближайшее время 390 новых ФАПов, а также о проходящих капитальных ремонтах еще в 1200 ФАПах, кроме того, президент указал на развитие в регионах мобильной медицинской помощи. Он пояснил: «Уже 3800 таких бригад создано, и в ближайшие несколько лет, в ближайшие три года, планируется еще запустить работу примерно 1200 таких бригад».
По поводу дефицита кадров в регионах, а также мер по удержанию молодых специалистов, президент указал на выделение бюджетных средств в рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино»20 июня в 18:27 Государство
Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда20 июня в 18:12 Государство
Спасибо, Facebook: грядут новые правила регулирования рынка криптовалют20 июня в 17:56 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100 Опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево Силуанов: снижение Центробанком ключевой ставки не будет последним в текущем году