Президент указал на главные проблемы здравоохранения в РФ

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин указал на региональные проблемы с доступностью первичного звена здравоохранения, нехватку медицинского персонала и недостаточное обеспечение лекарствами – главные проблемы в отрасли здравоохранения.



В ходе «Прямой линия с Владимиром Путиным» к президенту обратились жители разных регионов с вопросами о доступности медпомощи, проблемами с записью к профильным специалистам, дефиците медработников в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), а также очередях в онкодиспансерах.



Путин сказал: «Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что несмотря на проблемы, а проблем здесь много, – отрасль развивается. Какие основные вопросы, на которые мы должны особо обратить внимание? Первое – это доступность первичного звена здравоохранения, второе – это специалисты, дефицит специалистов по конкретным направлениям и третье – это лекарственное обеспечение».



Россияне также обращались к президенту с жалобами на качество медицинского обслуживания. Глава государства отметил: «Что касается доступности первичного звена здравоохранения, действительно, в некоторых регионах РФ мы наблюдаем снижение этого первичного звена в виде амбулаторных отделений, количество ФАПов при этом сократилось на 2%, а количество амбулаторных центров в целом по стране выросло на 26%, но в некоторых регионах, их всего 18 регионов, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения как раз вот этой амбулаторной части». Президент также обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой «в диалоге с коллегами обратить на это внимание и самих руководителей регионов».



Глава государства напомнил о строительстве в самое ближайшее время 390 новых ФАПов, а также о проходящих капитальных ремонтах еще в 1200 ФАПах, кроме того, президент указал на развитие в регионах мобильной медицинской помощи. Он пояснил: «Уже 3800 таких бригад создано, и в ближайшие несколько лет, в ближайшие три года, планируется еще запустить работу примерно 1200 таких бригад».



По поводу дефицита кадров в регионах, а также мер по удержанию молодых специалистов, президент указал на выделение бюджетных средств в рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор».