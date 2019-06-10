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Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино»
20 июня в 18:27 Государство 0 162 Васильева Елена
Экстренные службы не обнаружили взрывных устройств в зданиях Госдумы, телецентра «Останкино» и ТЦ «Охотный ряд». Об этом информагентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник ТАСС сказал: «Все три объекта были проверены специалистами профильных служб, при проверке применялись, в том числе кинологи с собаками. Информация о минировании этих зданий не подтвердилась».
Ранее поступило анонимное сообщение от неизвестного лица о заложенных в Госдуме, ТЦ «Охотный ряд» и телецентре «Останкино» взрывных устройствах.
С начала текущего года поступали неоднократные сообщения о заложенных в различных объектах инфраструктуры в столице и в других регионах РФ взрывных устройствах. В течение месяца в «Останкино» подобные сообщения поступали уже пять раз. Во всех случаях велась тщательная проверка поступившей информации профильными ведомствами. Ни в одном из случаев поступившая информация о минировании не подтвердилась.
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