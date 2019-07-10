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Полномочия нотариусов делегируют должностным лицам городских округов
10 июля в 17:05 Государство 3 239 Иван Тихонов
Нижняя палата Федерального собрания во втором чтении поддержала законопроекты, предусматривающие расширение прав чиновников в регионах. Речь идет о делегировании полномочий нотариусов руководителям городских округов по части удостоверения копий документов, подлинности подписей и доверенностей.
Законопроекты предполагают возможность выполнения полномочий нотариусов должностными лицами администраций городских округов, где нет нотариусов. Такая практика ныне существует в отдаленных и малонаселенных местностях.
В свою очередь, законопроект «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения полномочий должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата, по составлению протоколов об административных правонарушениях)» предусматривает наделение Минюста правами составления протоколов об административном правонарушении, в случае если руководители местных администраций не выполняют требования территориального органа Минюста при проведении проверки.
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Как Вы прокомментируете законопроекты, дающие право чиновникам выполнять работу нотариусов?
- Данная инициатива позволит улучшить доступ к нотариальным услугам для жителей малонаселенных районов. В подобных районах нет нотариусов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Жителям приходится ждать приезда нотариуса, иногда по месяцу-двум, либо самостоятельно ехать к постоянно действующим нотариусам.
После вступления законопроектов в силу, должностные лица смогут выполнять рядовые нотариальные действия: удостоверять завещания, подписи, выдавать доверенности. Полномочия должностных лиц снижены по сравнению с нотариусами, т.к. должностные лица не могут выдавать свидетельство о праве на наследство, выдавать выписки о залоге имущества и множество других нотариальных действий. Однако даже базовые нотариальные полномочия будут крайне востребованы в округах, не имеющих собственных нотариусов. Таким образом, данная инициатива является простым, но важным шагом для повышения доступности нотариальных услуг у жителей малонаселенных районов.
Как Вы прокомментируете законопроекты, дающие право чиновникам выполнять работу нотариусов?
- Действующая редакция Основ законодательства Российской Федерации о нотариате уже дает право местным чиновникам, именно - главам и специально уполномоченным лицам районных и сельских администраций, совершать некоторые нотариальные действия.
Изменения, предлагаемые Законопроектом № 634954-7, предлагают только расшить круг таких лиц за счет включения в него должностных лиц местной администрации городского округа.
Стоит отметить, что данные лица получат право совершать широкий круг полномочий, начиная от удостоверения копий документов, и заканчивая удостоверением завещаний, доверенностей, управлением наследственным имуществом, что совсем нельзя считать элементарными действиями.
Полагаю, что от подобной «доступности» нотариальных услуг могут возникнуть большие проблемы с их качеством.
Для должностных лиц, которые вправе совершать нотариальные действия, не устанавливаются равные с нотариусами по объему квалификационные требования.
При этом действия таких должностных лиц и нотариусов обладают равной юридической силой.
Странно, что, например, управление наследственным имуществом будут осуществлять люди, не имеющие должного образования и опыта осуществления таких действий.
Как минимум подобные законодательные изменения приведут к росту ошибок при совершении нотариальных действий, что повлечет сложности для конечного пользователя таких услуг – гражданина.
Не исключены и более серьезные проблемы – увеличение коррупции и криминальных схем.