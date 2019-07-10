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Полномочия нотариусов делегируют должностным лицам городских округов

10 июля в 17:05 Государство 3 239 Иван Тихонов
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Нижняя палата Федерального собрания во втором чтении поддержала законопроекты, предусматривающие расширение прав чиновников в регионах. Речь идет о делегировании полномочий нотариусов руководителям городских округов по части удостоверения копий документов, подлинности подписей и доверенностей.

Законопроекты предполагают возможность выполнения полномочий нотариусов должностными лицами администраций городских округов, где нет нотариусов. Такая практика ныне существует в отдаленных и малонаселенных местностях.

В свою очередь, законопроект «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения полномочий должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата, по составлению протоколов об административных правонарушениях)» предусматривает наделение Минюста правами составления протоколов об административном правонарушении, в случае если руководители местных администраций не выполняют требования территориального органа Минюста при проведении проверки.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Трубицын Андрей (Юрист КСК групп)

Как Вы прокомментируете законопроекты, дающие право чиновникам выполнять работу нотариусов?

- Данная инициатива позволит улучшить доступ к нотариальным услугам для жителей малонаселенных районов. В подобных районах нет нотариусов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Жителям приходится ждать приезда нотариуса, иногда по месяцу-двум, либо самостоятельно ехать к постоянно действующим нотариусам.

После вступления законопроектов в силу, должностные лица смогут выполнять рядовые нотариальные действия: удостоверять завещания, подписи, выдавать доверенности. Полномочия должностных лиц снижены по сравнению с нотариусами, т.к. должностные лица не могут выдавать свидетельство о праве на наследство, выдавать выписки о залоге имущества и множество других нотариальных действий. Однако даже базовые нотариальные полномочия будут крайне востребованы в округах, не имеющих собственных нотариусов. Таким образом, данная инициатива является простым, но важным шагом для повышения доступности нотариальных услуг у жителей малонаселенных районов.

Соловьёва Виктория (Партнер юридической компании Law & Commerce Offer)

Как Вы прокомментируете законопроекты, дающие право чиновникам выполнять работу нотариусов?

- Действующая редакция Основ законодательства Российской Федерации о нотариате уже дает право местным чиновникам, именно - главам и​ специально уполномоченным лицам районных и​ сельских администраций, совершать некоторые нотариальные действия.

Изменения, предлагаемые Законопроектом № 634954-7, предлагают только расшить круг таких лиц за счет включения в ​ него должностных лиц местной администрации городского округа.

Стоит отметить, что данные лица получат право совершать широкий круг полномочий, начиная от удостоверения копий документов, и заканчивая удостоверением завещаний, доверенностей, управлением наследственным имуществом, что совсем нельзя считать элементарными действиями.

Полагаю, что от подобной «доступности» нотариальных услуг могут возникнуть большие проблемы с их качеством.

Для должностных лиц, которые вправе совершать нотариальные действия, не устанавливаются равные с нотариусами по объему квалификационные требования.

При этом действия таких должностных лиц и нотариусов обладают равной юридической силой.

Странно, что, например, управление наследственным имуществом будут осуществлять люди, не имеющие должного образования и опыта осуществления таких действий.

Как минимум подобные законодательные изменения приведут к росту ошибок при совершении нотариальных действий, что повлечет сложности для конечного пользователя таких услуг – гражданина.

Не исключены и более серьезные проблемы – увеличение коррупции и криминальных схем.

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