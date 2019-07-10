Полномочия нотариусов делегируют должностным лицам городских округов

Нижняя палата Федерального собрания во втором чтении поддержала законопроекты, предусматривающие расширение прав чиновников в регионах. Речь идет о делегировании полномочий нотариусов руководителям городских округов по части удостоверения копий документов, подлинности подписей и доверенностей.



Законопроекты предполагают возможность выполнения полномочий нотариусов должностными лицами администраций городских округов, где нет нотариусов. Такая практика ныне существует в отдаленных и малонаселенных местностях.



В свою очередь, законопроект «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения полномочий должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата, по составлению протоколов об административных правонарушениях)» предусматривает наделение Минюста правами составления протоколов об административном правонарушении, в случае если руководители местных администраций не выполняют требования территориального органа Минюста при проведении проверки.