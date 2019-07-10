Матвиенко: власти РФ не собираются ограничивать свободу россиян в интернете

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня в ходе форума «Территория смыслов» о намерении властей не ограничивать возможности россиян в интернете.



В ответ на вопрос, считает ли она ограничения в интернете ограничением в самореализации, Матвиенко сказала: «Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет».



Она подчеркнула полезность интернета и важность его в современной жизни. Она также заявила, что «вместе с огромной пользой интернет несет и целый ряд угроз», среди которых возможность распространения экстремизма, суицидов и наркомании. Спикер Совфеда добавила: «Их надо убирать, чтобы не нарастала агрессия, чтобы не было негативных последствий, и это делается».



Матвиенко пояснила: «Мы приняли закон о суверенном Рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет, потому что сейчас через интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны».



Президент России Владимир Путин подписал 1 мая закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, если он будет отключен от глобальной сети. В случае угрозы для устойчивой работы Рунета, Роскомнадзор получит возможность осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».