Для диспансеризации граждан будут освобождать от работы

Минтрудом подготовлена инициатива, согласно которой работникам в возрасте от 40 лет будет ежегодно предоставляться для прохождения диспансеризации один рабочий день, при этом заработок за этот день будет сохраняться. Об этом в пресс-службе сообщили сегодня в информагентстве ТАСС.



В сообщении сказано: «Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации».



В министерстве уточнили, что на данный момент идет проработка законопроекта с федеральными органами исполнительной власти, а также со сторонами социального партнерства.



В Минтруде подчеркнули: «Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной».