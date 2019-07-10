Главная > Государство

Для диспансеризации граждан будут освобождать от работы

15 июля в 17:05 Государство 0 190 Васильева Елена
1 Изображение

Минтрудом подготовлена инициатива, согласно которой работникам в возрасте от 40 лет будет ежегодно предоставляться для прохождения диспансеризации один рабочий день, при этом заработок за этот день будет сохраняться. Об этом в пресс-службе сообщили сегодня в информагентстве ТАСС.

В сообщении сказано: «Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации».

В министерстве уточнили, что на данный момент идет проработка законопроекта с федеральными органами исполнительной власти, а также со сторонами социального партнерства.

В Минтруде подчеркнули: «Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Минфин не поддержал запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года

15 июля в 18:33 Право

Долги по зарплате будут списывать с работодателей в упрощенном порядке

15 июля в 18:11 Право

Матвиенко: власти РФ не собираются ограничивать свободу россиян в интернете

15 июля в 16:36 Государство

Минстрой предлагает приравнивать пай в ЖСК к ипотечному залогу

15 июля в 16:16 Жилая недвижимость
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Регистрация недвижимости получила еще одну степень защиты Профессор Нью-Йоркского университета: регуляторы должны помешать Libra, запускаемой Facebook, стать валютой по умолчанию Европейское судебное дело против Facebook может иметь последствия далеко за пределами отрасли технологий Путин: Россия готова вести переговоры по украинской проблематике в любом формате Полномочия нотариусов делегируют должностным лицам городских округов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    