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Для диспансеризации граждан будут освобождать от работы
15 июля в 17:05 Государство 0 190 Васильева Елена
Минтрудом подготовлена инициатива, согласно которой работникам в возрасте от 40 лет будет ежегодно предоставляться для прохождения диспансеризации один рабочий день, при этом заработок за этот день будет сохраняться. Об этом в пресс-службе сообщили сегодня в информагентстве ТАСС.
В сообщении сказано: «Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации».
В министерстве уточнили, что на данный момент идет проработка законопроекта с федеральными органами исполнительной власти, а также со сторонами социального партнерства.
В Минтруде подчеркнули: «Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной».
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