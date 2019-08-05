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Рабочая групп ГД обсудит причины и меры предотвращения лесных пожаров

Сегодня в 09:03 Государство 0 98 Васильева Елена
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Профильная рабочая группа Госдумы сегодня проведет совещание в связи с лесными пожарами в Краснодарском крае, Иркутской области и на части территории Бурятии.

В пресс-службе фракции «Единая Россия» сообщили: «Планируется обсудить в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы».

Внимание также уделят проблеме восстановления лесов, а также минимизации последствий и снижению размеров материального ущерба от подобных чрезвычайных ситуаций.

Перед началом совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональные власти должны подходить к вопросам лесообустройства более ответственно, особенно в случаях, когда «выдают порубочные билеты в местах, где нет просек». Он подчеркнул также важность сохранения лесов.
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