|
Рабочая групп ГД обсудит причины и меры предотвращения лесных пожаров
Сегодня в 09:03 Государство 0 98 Васильева Елена
Профильная рабочая группа Госдумы сегодня проведет совещание в связи с лесными пожарами в Краснодарском крае, Иркутской области и на части территории Бурятии.
В пресс-службе фракции «Единая Россия» сообщили: «Планируется обсудить в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы».
Внимание также уделят проблеме восстановления лесов, а также минимизации последствий и снижению размеров материального ущерба от подобных чрезвычайных ситуаций.
Перед началом совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональные власти должны подходить к вопросам лесообустройства более ответственно, особенно в случаях, когда «выдают порубочные билеты в местах, где нет просек». Он подчеркнул также важность сохранения лесов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Борис Джонсон может стать последним премьер-министром ВеликобританииСегодня в 09:46 Внешняя политика
Премьерство Бориса Джонсона висит на волоске2 августа в 19:08 Внешняя политика
Содержащиеся в окурках сигарет токсичные вещества несут угрозу для окружающей среды2 августа в 14:03 Общество
Большинство россиян занимаются поиском работы через знакомых2 августа в 12:15 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Как отрицательные процентные ставки стали катастрофой для Deutsche Bank Врачей будут премировать за диагностирование рака при диспансеризации Чиновники предлагают стимулировать граждан к страхованию жилья Визит Медведева на Курилы вызвал недовольство в Токио Представитель Зеленского заявил, что Украина готовится к зиме без транзита газа из России
Архив статей