В армии РФ будут созданы подразделения антихакеров

Минобороны РФ будут созданы особые подразделения для защиты от виртуальных угроз «военного интернета». Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве.



По данным издания, заданием спецчастей станет поиск и нейтрализация виртуальных угроз. Уже закончена разработка программного обеспечения для защиты локальных сетей. Благодаря новой системе извне получить доступ к сети станет практически невозможно.



В Минобороны также отмечают, что данные подразделения будут укомплектованы исключительно офицерами, имеющими специальное техническое образование.



Ранее армией РФ была опробована работа дальнобойного «военного интернета».



Вооруженные силы РФ начали разработку независимого интернета в 2019 году. Закрытая система обмена цифровой информацией получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).