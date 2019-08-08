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В армии РФ будут созданы подразделения антихакеров

Сегодня в 08:00 Государство 0 95 Васильева Елена
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Минобороны РФ будут созданы особые подразделения для защиты от виртуальных угроз «военного интернета». Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве.

По данным издания, заданием спецчастей станет поиск и нейтрализация виртуальных угроз. Уже закончена разработка программного обеспечения для защиты локальных сетей. Благодаря новой системе извне получить доступ к сети станет практически невозможно.

В Минобороны также отмечают, что данные подразделения будут укомплектованы исключительно офицерами, имеющими специальное техническое образование.

Ранее армией РФ была опробована работа дальнобойного «военного интернета».

Вооруженные силы РФ начали разработку независимого интернета в 2019 году. Закрытая система обмена цифровой информацией получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).
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