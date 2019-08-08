ФАС возбуждено дело против Apple

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ возбуждено по жалобе разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» дело против Apple Inc. В связи с действиями компании на рынке приложений для iOS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В сообщении ФАС говорится: «Дело (дело о признаках нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции) возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. При этом в то же самое время Apple ввел на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time (экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля».



Изучив все материалы, ведомство пришло к выводу, что действия Apple по использованию неопределенных требований к программному обеспечению и отклонению версий ПО, распространявшихся ранее в App Store, имеют признаки злоупотребления корпорацией своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS.



Дело будет рассмотрено 13 сентября 2019 года.



Пресс-служба ведомства добавила, что в СМИ ранее появились сведения об отклонении или ограничении функциональности со стороны Apple приложений других разработчиков кроме «Лаборатории Касперского» после запуска Screen Time.



В сообщении поясняется: «По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах. Кроме того, лицензионным соглашением для разработчиков программ Apple прямо установлено право Apple отклонять любые приложения без каких-либо оснований».