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Пресс-секретарь ФБК сообщила, что счета фонда заблокированы
Сегодня в 15:54 Государство 0 89 Васильева Елена
Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также его региональных штабов заблокированы. Об этом журналистам сообщила сегодня пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
Она сказала: «Счета ФБК, региональных штабов нашей организации, а также ряда ее сотрудников заблокированы».
Ранее Ярмыш сообщала о проведенном в офисе организации обыске. Утром сообщили о проведенных в рамках уголовного дела об отмывании денег обысках у сотрудников фонда Вячеслава Гимади, Евгения Помазуева и Евгения Замятина. В данный момент все они находятся на допросе в СК РФ.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. По данным следствия, в период с января 2016 по декабрь 2018 года имеющими отношение к работе фонда лицами была получена крупная сумма средств в рублях и иностранной валюте, причем деньги были получены заведомо преступным путем. Следователи СК полагают, что данные средства были легализованы соучастниками преступления.
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