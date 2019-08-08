Пресс-секретарь ФБК сообщила, что счета фонда заблокированы

Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также его региональных штабов заблокированы. Об этом журналистам сообщила сегодня пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.



Она сказала: «Счета ФБК, региональных штабов нашей организации, а также ряда ее сотрудников заблокированы».



Ранее Ярмыш сообщала о проведенном в офисе организации обыске. Утром сообщили о проведенных в рамках уголовного дела об отмывании денег обысках у сотрудников фонда Вячеслава Гимади, Евгения Помазуева и Евгения Замятина. В данный момент все они находятся на допросе в СК РФ.



Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. По данным следствия, в период с января 2016 по декабрь 2018 года имеющими отношение к работе фонда лицами была получена крупная сумма средств в рублях и иностранной валюте, причем деньги были получены заведомо преступным путем. Следователи СК полагают, что данные средства были легализованы соучастниками преступления.