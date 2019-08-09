Минкомсвязи и операторы связи пришли к взаимопониманию по вопросу тарифов в Крыму

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций после обсуждения с операторами связи приняло решение о введении моратория на повышение тарифов на сотовую связь в Республике Крым и в Севастополе. Инициатива последовала после многочисленных жалоб граждан полуострова на повышение стоимости услуг связи федеральных операторов.



Мораторий будет действовать до решения технических вопросов обеспечения бесперебойной связью в роуминге.



«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», — говорится в оповещении Минкомсвязи.