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Минкомсвязи и операторы связи пришли к взаимопониманию по вопросу тарифов в Крыму

Сегодня в 14:53 Государство 0 119 Иван Тихонов
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций после обсуждения с операторами связи приняло решение о введении моратория на повышение тарифов на сотовую связь в Республике Крым и в Севастополе. Инициатива последовала после многочисленных жалоб граждан полуострова на повышение стоимости услуг связи федеральных операторов.

Мораторий будет действовать до решения технических вопросов обеспечения бесперебойной связью в роуминге.

«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», — говорится в оповещении Минкомсвязи.
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