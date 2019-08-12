В ГД внесен законопроект, которым расширяются возможности для выделения жилья детям-сиротам

В ГД Думой Ставропольского края внесен проект закона, которым предусматривается выделение детям-сиротам жилья в городах с населением до 500 тысяч человек без ограничений. Текст законопроекта разместили сегодня в электронной базе данных нижней палаты парламента.



На данный момент, согласно законодательству, количество выделенных детям-сиротам квартир в многоквартирном доме не может превышать 25% от их общего числа. Исключение составляют населенные пункты с населением менее 10 тысяч человек и дома с числом квартир менее 10.



В пояснительной записке к документу сказано: «Введенное ФЗ [«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»] исключение... не позволяет решить проблему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в полном объеме».



Авторы инициативы считают, что введение изменений позволит значительно сократить число нуждающихся в жилье детей-сирот.