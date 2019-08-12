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В ГД внесен законопроект, которым расширяются возможности для выделения жилья детям-сиротам
12 августа в 14:56 Государство 0 248 Васильева Елена
В ГД Думой Ставропольского края внесен проект закона, которым предусматривается выделение детям-сиротам жилья в городах с населением до 500 тысяч человек без ограничений. Текст законопроекта разместили сегодня в электронной базе данных нижней палаты парламента.
На данный момент, согласно законодательству, количество выделенных детям-сиротам квартир в многоквартирном доме не может превышать 25% от их общего числа. Исключение составляют населенные пункты с населением менее 10 тысяч человек и дома с числом квартир менее 10.
В пояснительной записке к документу сказано: «Введенное ФЗ [«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»] исключение... не позволяет решить проблему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в полном объеме».
Авторы инициативы считают, что введение изменений позволит значительно сократить число нуждающихся в жилье детей-сирот.
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