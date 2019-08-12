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В августе ЦИК запустит цифровой сервис записи для голосования на дому

15 августа в 17:10 Государство 0 167 Васильева Елена
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ЦИК России до конца текущего месяца запустит услугу, позволяющую гражданам в цифровой форме подавать заявления для голосования на дому. Об этом сообщил сегодня зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Булаев сказал: «В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даем им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому». Данное решение призвано упорядочить голосование на дому..

Булаев подчеркнул: «В сентябре появится еще один сервис - это информирование о результатах выборов и референдумов, то есть на своем компьютере, на своей страничке, вы сможете наблюдать за подведением результатов голосования». Он рассказал также о намерении ЦИК запустить в следующем году еще девять сервисов.

В единый день голосования пройдет более пяти тысяч выборов различного уровня в 85 регионах России.
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