Замглавы ЦИК РФ предлагает ввести ответственность для нарушивших закон при регистрации кандидатов

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что необходимо наказывать кандидатов, пытающихся зарегистрироваться с нарушением законодательства во время избирательной компании.



В ходе посвященной предстоящим выборам в Мосгордуму пресс-конференции в ТАСС Булаев сказал: «Если говорить о честных и прозрачных выборах, то давайте тогда за нечестность и непорядочность наказывать одинаково. А так мы участковые и территориальные избирательные комиссии субъектов наказываем вплоть до уголовного наказания, а кандидат, который пытается пройти во власть нечестным образом, он как бы вне зоны критики. Так не должно быть». Он также уточнил, что речь, в том числе, идет об ответственности за фальсификацию подписей.



Замглавы ЦИК сказал: «Если человек на изначальном пути действует нечестно, то есть во власть хочет прийти нечестно, то он, придя во власть, будет также работать нечестно. Мне кажется, избирательная система должна жестко стоять на одном - никто не имеет права подталкивать ее к принятию неправовых решений».



В единый день голосования пройдет более пяти тысяч выборов различного уровня в 85 регионах России.