В Google проигнорировали требование Роскомнадзора об удалении оскорбляющего герб РФ ролика

Компанией Google были проигнорированы три направленных Роскомнадзором запроса об удалении оскорбляющего государственные символы РФ с сервиса YouTube. Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня информагентству ТАСС.



В пресс-службе отметили: «Видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. 31 июля в службу [Роскомнадзор] поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google - владельца хостинга - соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен. Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства».



Ролик, как видно из названия, был снят в Одессе. Видеозапись демонстрирует, как неизвестные сжигают российский флаг и производят в отношении герба оскорбительные действия.



Согласно вступившему в силу в марте этого года закону об оскорблении госсимволов, блокировке подлежит информация, выражающая оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в неприличной форме, а также неуважение к государству и обществу, госсимволике и Конституции РФ или органам государственной власти.



В случае первого нарушения данного закона штраф составляет 30-100 тысяч рублей. При повторном его нарушении сумма штрафа увеличивается до 100-200 тысяч рублей, а при более, чем двукратном нарушении размер штрафа составит 200-300 тысяч рублей или же будет наложен административный арест сроком до 15 суток.