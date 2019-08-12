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ФТС прокомментировала новые правила ввоза овощей и фруктов

19 августа в 19:20 Государство 0 275 Васильева Елена
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Для физических лиц нормы ввоза продукции растительного происхождения, в том числе овощей и фруктов сохраняются прежними. Об этом сказано в сообщении Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В сообщении отмечается: «В связи с появлением в СМИ сообщений об изменении норм ввоза продукции с высоким уровнем фитосанитарного риска (овощи, фрукты и т. д.) ФТС России информирует о том, что вступившее в силу с 19 августа 2019 года постановление правительства России от 17.07.2019 № 907 не меняет норм ввоза продукции растительного происхождения физическими лицами для личного пользования».

В ФТС также напомнили, что одно физическое лицо может ввозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) максимум 5 кг продукции растительного происхождения, за исключением картофеля, посадочных материалов и картофеля. Разрешен также провоз цветов, но не более трех букетов.
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