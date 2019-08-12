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Госдума предлагает упростить процесс регистрации иностранных лекарственных препаратов для детей

22 августа в 23:43 Государство 0 132 Васильева Елена
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Депутаты партии «Единая Россия» предложили Минздраву РФ и Минпромторгу разработать упрощенный механизм регистрации лекарств иностранного производства для тяжелобольных детей. Об этом рассказала первый заместитель секретаря генсовета единороссов, депутат ГД Ольга Баталина.

Она заявила, что регистрация в течение года или более лекарственных препаратов, востребованных тяжелобольными детьми. Пресс-служба партии приводит слова Баталиной: «Поэтому в кратчайшие сроки Минпромторгу и Минздраву необходимо совместно с иностранными фармацевтическими компаниями разработать упрощенный механизм регистрации самых востребованных препаратов».

На данный момент, по ее словам, Минздравом и региональными властями проводится сбор информации о потребностях детей в данных препаратах. Депутат отметила: «Планируется их централизованная закупка федеральным предприятием «Московский эндокринный завод» и дальнейшая передача родителям нуждающихся детей».

Баталина подчеркнула: «Чтобы такой механизм завоза препаратов заработал, потребуется изменение нормативной базы. Мы совместно с Минздравом, Минпромторгом прорабатываем сейчас различные подходы, возможно, это будет акт правительства, возможно, потребуются изменения в федеральные законы. В таком случае «Единая Россия» оперативно внесет их в начале сентября в Госдуму и обеспечит приоритетное рассмотрение».

Она также отметила, что в качестве временной схемы будет использоваться централизованная закупка до того момента, когда будет возможно обеспечить приобретение психотропных препаратов родителями на законных основаниях.

Первый заместитель секретаря генсовета партии уточнила: «Для этого Минпромторгу необходимо провести работу с иностранными производителями по регистрации препаратов на территории России и упрощению механизма регистрации, чтобы ускорить решение проблемы лекарственного обеспечения».
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