«Обоснованно и справедливо»: суд в Киеве освободил из-под стражи журналиста Вышинского

Сегодня, 28 августа 2019 года, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист обязан явиться в суд по первому требованию, оповещать следователей о смене места проживания и работы, а также не общаться со свидетелями по делу.



Г-н Вышинский поблагодарил всех за поддержку и охарактеризовал решение суда как обоснованное и справедливое.



«Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. (…) Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — передают его слова РИА Новости.



Журналист Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней. Украинская прокуратура обвиняла его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.