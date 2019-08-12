Главная > Государство

«Обоснованно и справедливо»: суд в Киеве освободил из-под стражи журналиста Вышинского

Сегодня в 14:45 Государство 0 49 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 28 августа 2019 года, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист обязан явиться в суд по первому требованию, оповещать следователей о смене места проживания и работы, а также не общаться со свидетелями по делу.

Г-н Вышинский поблагодарил всех за поддержку и охарактеризовал решение суда как обоснованное и справедливое.

«Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. (…) Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — передают его слова РИА Новости.

Журналист Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней. Украинская прокуратура обвиняла его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей

Сегодня в 15:07 Экономика и бюджет

Национальной доменной зоне дали четкое определение

Сегодня в 10:43 Технологии

Система быстрых платежей станет доступной для B2B-переводов

27 августа в 15:43 Банки и кредитование

Медведев: при переходе на четырехдневную рабочую неделю уровень зарплат не должен снижаться

23 августа в 16:46 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Минпросвещения не рекомендует школам проводить линейки 1 сентября Электронные сигареты изменяют кровеносные сосуды после первого же использования Знакомьтесь: он стоит за планом Бориса Джонсона выйти из ЕС не позднее 31 октября Банк России cнизил курс доллара Исследовательский центр говорит, что тропические леса Амазонки в Бразилии горят рекордными темпами

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 