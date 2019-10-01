Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири

Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает откликаться на просьбы пострадавших от паводка жителей Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.



В ходе сегодняшнего совещания в Тулуне глава государства заявил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан» о реструктуризации кредитов. В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что данный вопрос будет обсуждаться. Зампред кабмина сказал: «Встретимся с ними, поговорим - о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально решение будет принято. Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать».



Президент заявил о необходимости переговоров по данному вопросу с руководством Сбербанка. Путин подчеркнул: «Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать». Мутко сказал: «Мы после приезда Германа Оскаровича здесь пообщаемся, завтра он будет здесь».



В конце июня начались паводки в Иркутской области, их причиной стали продолжительные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. 25 человек погибли, еще 6 пропали без вести. Подтопленными оказались около 17,4 тыс. домов, из которых 1,3 тыс. были снесены водными потоками, а более 5 тысяч пойдут под снос.