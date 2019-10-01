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Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири
2 сентября в 17:15 Государство 0 139 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает откликаться на просьбы пострадавших от паводка жителей Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
В ходе сегодняшнего совещания в Тулуне глава государства заявил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан» о реструктуризации кредитов. В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что данный вопрос будет обсуждаться. Зампред кабмина сказал: «Встретимся с ними, поговорим - о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально решение будет принято. Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать».
Президент заявил о необходимости переговоров по данному вопросу с руководством Сбербанка. Путин подчеркнул: «Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать». Мутко сказал: «Мы после приезда Германа Оскаровича здесь пообщаемся, завтра он будет здесь».
В конце июня начались паводки в Иркутской области, их причиной стали продолжительные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. 25 человек погибли, еще 6 пропали без вести. Подтопленными оказались около 17,4 тыс. домов, из которых 1,3 тыс. были снесены водными потоками, а более 5 тысяч пойдут под снос.
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