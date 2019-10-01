Глава комитета ГД против привязки к прожиточному минимуму накопительных пенсий

Имеет экономическую целесообразность привязывать расчет накопительной части пенсий к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП) исключительно при его стабильном росте. Об этом сегодня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем комментарии к инициативе ПФР об изменении механизма выплат накопительных пенсий.



Нилов, чьи слова приведены на сайте ГД, считает: «Прямой связи прожиточного минимума пенсионера с накопительной частью пенсии нет, это искусственная привязка. Для граждан это имело бы экономический смысл только в случае стабильного повышения ПМП».



Глава думского комитета считает необходимым единовременно выплачивать небольшие пенсионные накопления. В заключение глава комитета ГД сказал: «Ее логично выплатить полностью за один раз. Но в любом случае у граждан должна быть свобода выбора распоряжения собственными пенсионными накоплениями».



ПФР в понедельник внес предложение о назначении накопительных пенсий исключительно тем гражданам, у которых она составит более 20%, на данный момент 5%, от установленного на текущий год федерального прожиточного минимума пенсионера, который составляет сейчас 8846 рублей. Остальные пенсионеры будут получать накопленные средства единовременно.