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Продукт вместо капитала: Минфин разработал новый пенсионный инструмент
11 сентября в 15:07 Государство 1 222 Иван Тихонов
Министерство финансов разработало законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП) и направило его на рассмотрение Минтруда. Документ предусматривает конвертацию пенсионных накоплений граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в гарантированный продукт, который будет формироваться в рамках системы обязательного пенсионного страхования.
Предполагается, что гарантированный пенсионный продукт придет на смену системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не заработала, пишет «Ъ». В ближайшем будущем Минфин представит законопроект для обсуждения профессиональным сообществом и экспертами.
В то же время у граждан и у бизнеса накопилось много вопросов о целесообразности добровольного пенсионного обеспечения на фоне постоянной заморозки взносов в систему обязательного пенсионного страхования и неопределенности относительно ИПК.
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Как Вы оцениваете перспективы введения системы гарантированного пенсионного продукта вместо ИПК?
По документам еще 2000-го года (реформа Зурабова) в 2019 году у граждан должна была появиться третья ступень пенсии, состоящая из добровольных взносов самих людей и их работодателей. Как видим, планы не забыты, хотя и были серьезно изменены. ИПК или ГПП с большой вероятностью будут внедрены в пенсионную систему уже в 2020-2021 годах. Это решение назрело, исходя из логики развития пенсионной сферы и демографического спада в стране, но оно не опирается на финансовые, социальные ресурсы и самый основной - доверие общества. Введение нового института формирования еще одной части будущих пенсий в ближайшие годы принесет мало выгоды, поскольку не более 15% населения могут в принципе сформировать дополнительные платежи, а из этих граждан большинство уже участвует с подобных программах. Кроме того, отсутствие готовности самого населения подкрепляется и непроработанностью на уровне местных кадров, а также документооборота и юридическими проблемами при сложении добровольных взносов от граждан, от работодателей и средств обязательной накопительной пенсии. В итоге, небольшое количество участников и относительно мало средств в системе мало помогут НПФам пройти безболезненно 2022-2023 года с началом массовых выплат гражданам, но будут использованы для обкатки в реальных условиях по развитию пенсионной сферы на долгосрочную перспективу. Относительно небольшие ресурсы, что могут быть потеряны, будут покрыты из резервов государственного бюджета, а юридические тонкости будут сниматься по мере поступления. Что касается достойной пенсии, то при существующих условиях с учетом третьей ступени на достойную пенсию смогут рассчитывать не более 15% населения. Остальным гражданам реформа поможет удержать уровень пенсий на определенном уровне, но не более того.