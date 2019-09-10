Продукт вместо капитала: Минфин разработал новый пенсионный инструмент

Министерство финансов разработало законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП) и направило его на рассмотрение Минтруда. Документ предусматривает конвертацию пенсионных накоплений граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в гарантированный продукт, который будет формироваться в рамках системы обязательного пенсионного страхования.



Предполагается, что гарантированный пенсионный продукт придет на смену системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не заработала, пишет «Ъ». В ближайшем будущем Минфин представит законопроект для обсуждения профессиональным сообществом и экспертами.



В то же время у граждан и у бизнеса накопилось много вопросов о целесообразности добровольного пенсионного обеспечения на фоне постоянной заморозки взносов в систему обязательного пенсионного страхования и неопределенности относительно ИПК.