Военкоматы будут призывать на службу граждан без регистрации

Минобороны России подготовлены поправки к положению о воинском учете, предусматривающие право военкоматам брать на учет молодых людей, проживающих в их районе без регистрации. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на собственные источники в ведомстве и текст поправок.



По сведениям издания, действующая формулировка об учете призывников «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)», которая означает, что к военкомату приписывают только молодых людей, имеющих временную или постоянную регистрацию в его районе, будет дополнена поправкой «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Потенциальных призывников будут разыскивать по месту работы или учебы.



В пояснительной записке к поправкам подчеркивается, что принятие поправок даст возможность обеспечить права молодых людей, не имеющих возможность поступить в военные учебные заведения или проходить воинскую службу. Данная мера также позволит улучшить качество воинского учета, тем самым лишая «уклонистов» возможности избежать призыва, меняя место жительства.