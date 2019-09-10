Госдума законодательно закрепит понятие «здоровое питание»

Проектом закона о горячем питании для младших школьников, внесенным сегодня спикерами Госдумы и Совфеда, впервые законодательно закрепляется понятие «здоровое питание». Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, являющаяся одним из авторов законопроекта.



Яровая сказала: «Законопроектом устанавливаются важнейшие критерии качества школьного питания. Мы впервые вводим понятие «здоровое питание» как ежедневный сбалансированный рацион питания, который основан на принципах здорового питания, который качественно и количественно должен соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний». Заложенные в законопроекте нормы дадут возможность обеспечить учеников младших классов горячим питанием, подтвердила парламентарий.



Она продолжила: «Для того, чтобы на всей территории страны школьники гарантировано были обеспечены полноценным питанием, мы вводим обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах, а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах». Как пояснила депутат, региональные власти смогут обеспечивать детей питанием выше установленных в СанПинах норм.



По словам Яровой, «дополнительная форма общественного контроля и участия родителей должна быть обеспечена через обязательное размещение рациона и меню питания, а также информации о том, как организовано питание в детском саду или школе, на сайтах образовательных учреждений». Зампред Госдумы уточнила: «При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания».



Она отметила: «Внесение законопроекта председателями палат парламента подчеркивает значимость этого вопроса и приоритет работы парламента в соотнесении с задачами, поставленными президентом в Десятилетие детства». Яровая напомнила, что законопроект поддержало российское правительство. В заключение вице-спикер сказала: «Актуальность внесенного нами законопроекта подтверждают и исследования специалистов Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, которые показывают, что сегодня рацион учащихся образовательных заведений не соответствует нормам по массе и балансу питательных веществ».