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Роскомнадзор готов к созданию списка распространителей недостоверной информации
23 сентября в 11:50 Государство 0 152 Васильева Елена
Роскомнадзор готов к созданию на сайте ведомства списка интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц, распространяющих недостоверную информацию. Об этом сказано в материалах доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия», предоставленных в распоряжение информагентства ТАСС.
В докладе сказано: «Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении «фейков».
В данный перечень войдут адреса распространяющих недостоверную информацию страниц и описание фейковой информации.
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