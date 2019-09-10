Роскомнадзор готов к созданию списка распространителей недостоверной информации

Роскомнадзор готов к созданию на сайте ведомства списка интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц, распространяющих недостоверную информацию. Об этом сказано в материалах доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия», предоставленных в распоряжение информагентства ТАСС.



В докладе сказано: «Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении «фейков».



В данный перечень войдут адреса распространяющих недостоверную информацию страниц и описание фейковой информации.