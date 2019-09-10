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АНПФ инициирует увеличение налогового вычета для клиентов НПФ
24 сентября в 15:41 Государство 0 164 Иван Тихонов
Банк России, МЭР и Министерство финансов в ближайшее время рассмотрит законопроект, разработанный Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), о внесении поправок в Налоговый кодекс. В частности, участники рынка предлагают увеличить предельную сумму взносов для налогового вычета с существующих 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. В случае увеличения суммы взносов налоговый вычет составит 52 тысячи рублей.
Более того, в ассоциации предлагают освободить от НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, близких родственников и в пользу детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)», пишет «Ъ».
При оптимистичном сценарии клиенты с высоким доходом смогут увеличить взносы на 5% (и более), рассчитывают профучастники. В то же время количество участников системы негосударственного пенсионного обеспечения может увеличиться на 10%.
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