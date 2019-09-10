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Путин: вмешательство во внутренние дела государств приводят к конфликтам по всему миру
23 сентября в 12:24 Государство 0 141 Васильева Елена
Вмешательство извне в общественную и политическую жизнь государств приводит к возникновению конфликтов по всему миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь в ходе совещания к руководителям разведслужб и органов безопасности стран СНГ. Текст обращения зачитал сегодня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В тексте послания говорится: «Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».
Путин подчеркнул: «Наша общая цель – не допустить попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы в наших странах, обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан».
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