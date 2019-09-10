Главная > Государство

Путин: вмешательство во внутренние дела государств приводят к конфликтам по всему миру

23 сентября в 12:24 Государство 0 141 Васильева Елена
1 Изображение

Вмешательство извне в общественную и политическую жизнь государств приводит к возникновению конфликтов по всему миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь в ходе совещания к руководителям разведслужб и органов безопасности стран СНГ. Текст обращения зачитал сегодня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В тексте послания говорится: «Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».

Путин подчеркнул: «Наша общая цель – не допустить попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы в наших странах, обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Будет увеличен налоговый вычет на образование детей

23 сентября в 17:26 Налоги

Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка

23 сентября в 16:52 Жилая недвижимость

Кудрин: расходы на оборону – разумны

23 сентября в 15:49 Экономика и бюджет

Песков: гарантии, данные бизнесу президентом в рамках амнистии капитала, необходимо выполнять

23 сентября в 14:55 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы» Минэкономразвития поддерживает идею об использовании интеллектуальной собственности в качестве залога для получения кредита Ведущие мировые экономисты прогнозируют самый низкий за десятилетие рост глобальной экономики По мнению экспертов, первыми на «четырехдневку» перейдут журналисты, дизайнеры и программисты Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке на четыре месяца

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      