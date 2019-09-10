Путин: вмешательство во внутренние дела государств приводят к конфликтам по всему миру

Вмешательство извне в общественную и политическую жизнь государств приводит к возникновению конфликтов по всему миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь в ходе совещания к руководителям разведслужб и органов безопасности стран СНГ. Текст обращения зачитал сегодня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.



В тексте послания говорится: «Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».



Путин подчеркнул: «Наша общая цель – не допустить попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы в наших странах, обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан».