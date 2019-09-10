Путин: необходимо внести изменения в законодательство для субсидирования ипотек в ДФО молодым семьям до 2%

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение к 15 декабря подготовить законодательные поправки, которые будут направлены на снижение ставок по ипотеке для молодых семей до 2% на Дальнем Востоке. На официальном сайте Кремля сообщается, что данное поручение было дано главой государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.



В перечне поручений сказано: «Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».



Ставка по ипотеке будет, предположительно, снижена также по займам на строительство домов на земельных участках, предоставленных в рамках программы «дальневосточного гектара». На данные цели будут направлены средства госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.



Путин также дал поручение представить предложения по формированию венчурного фонда на территории Дальневосточного федерального округа для поддержки развития высокотехнологичных проектов, учитывающих деятельность местных функционирующих финансовых организаций и институтов развития.