Песков: гарантии, данные бизнесу президентом в рамках амнистии капитала, необходимо выполнять

Представители бизнеса, несомненно, могут доверять заявлениям президента РФ о гарантиях в рамках амнистии капитала, данные гарантии должны, в обязательном порядке, выполняться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации газеты «Ведомости» об использовании ФСБ, в нарушение данных гарантий, поданной в рамках амнистии капитала декларации бизнесмена в качестве доказательства его вины в рамках уголовного дела.



Отвечая на вопрос журналистов, могут ли после подобных действий силовых структур предприниматели доверять гарантиям главы государства, Песков сказал: «Бизнес, безусловно, может доверять словам президента, нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться».



Песков также сказал, что без знания деталей описанного в газете дела, «очень сложно что-то сказать, трудно сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию амнистии или не может». Он добавил: «Мы не знаем, на основании чего эти данные были ли изъяты, были ли они действительно изъяты. Я не обладаю этими знаниями, не могу комментировать, это все-таки не вопрос администрации президента».