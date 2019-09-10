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Медведев: необходимо начать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов питания
27 сентября в 13:50 Государство 0 138 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 2021 года потребительская корзина должна формироваться из базового набора продуктов, а не из минимального.
В перечне поручений премьера сказано: «Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения». Перечень был составлен по итогам прошедшей в текущем месяце программы «Диалог», в прямом эфире которой глава кабмина общался с экспертами и бизнесменами.
Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов, услуг и товаров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и сохранения здоровья человека. Исходя из ее стоимости рассчитываются размеры прожиточного минимума, от которого зависит и МРОТ. В прожиточный минимум внесены также обязательные ежемесячные сборы и платежи.
В ходе программы «Диалог» премьер-министр высказался в пользу перехода от минимального к базовому набору продуктов, который станет основой для нормального рациона граждан. Медведев, при этом, заметил, что такой переход «будет стоить денег», поскольку базовый продуктовый набор должен быть лучше принятого на данный момент минимального. Глава кабмина заявил, что все необходимые перерасчеты будут проведены.
Эксперты считают, что переход к базовому набору продуктов будет способствовать улучшению качества и увеличению продолжительности жизни граждан.
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