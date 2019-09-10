Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности РФ дальнейшее урегулирование ситуации в Сирии, а также и проблему прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Песков сказал: «Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивалось также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета». Он, кроме того, сообщил о состоявшемся обмене мнениями по поводу различных аспектов обеспечения безопасности после завершения действия ДРСМД.



Пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что в совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.