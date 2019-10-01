В правительство внесен законопроект о единых принципах тарифного регулирования

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно с Министерством экономического развития в правительство внесен законопроект, которым предусматривается создание единых принципов тарифного регулирования. Об этом информагентству ТАСС сообщили в антимонопольном ведомстве. Согласно законопроекту, в частности, тарифы будут действовать не менее пяти лет, а корректировать их можно будет только в исключительных случаях, установленных российским правительством.



Законопроектом совершенствуется система государственного тарифного регулирования. Он станет, по сути, ключевым нормативным правовым актом, которым будет регулироваться сфера государственного регулирования тарифов.



В документе поясняется: «Законопроект займет в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учетом отраслевой специфики».



На данный момент не существует единого системообразующего нормативного правового акта, которым бы регулировались отношения в сфере государственного тарифного регулирования.



Новым законопроектом будут определены основные понятия, применяемые в сфере государственного регулирования тарифов, а также принципы и цели, единые для всех регулируемых сфер.



Законопроектом также будут закреплены механизмы утверждения инвестиционных программ. Документ, в частности, «закрепляет единые требования к содержанию и сроку утверждения инвестиционных программ, форме осуществления надзора за реализацией инвестиционных программ, а также последствиям неисполнения регулируемым субъектом инвестиционной программы, финансируемой из тарифного источника».



Соответствующий закон, в случае принятия, вступит в силу 1 июля 2020 года.