Главная > Государство

Володин: освобождение от НДФЛ полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями средств – самый важный закон, принятый в сентябре

1 октября в 16:33 Государство 0 181 Васильева Елена
1 Изображение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает закон об освобождении от НДФЛ полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями средств наиболее важной инициативой из всех, рассмотренных в сентябре нижней палатой.

На сайте Госдумы сказано: «Наиболее важным могу назвать закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников». Спикер также указал, что «нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий». Он отметил: «Важно, что закон будет иметь обратную силу, налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года».

Спикер Госдумы отметил также работу комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Политик пояснил: «Его депутаты активно работали над подготовкой к рассмотрению и принятию Государственной думой закона об усилении безопасности детского отдыха».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Эксперты: еженедельные расходы семьи в РФ возросли до 4,4 тыс. рублей

1 октября в 16:05 Торговля

Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени

1 октября в 15:49 Бизнес

В Центробанке озвучили основные проблемы банковского сектора РФ

1 октября в 15:35 Банки и кредитование

Отрицательные процентные ставки стимулируют взвинчивание цен на недвижимость в Европе

1 октября в 15:14 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Греф: грядет первая революция госуправления РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателями НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru