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Володин: освобождение от НДФЛ полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями средств – самый важный закон, принятый в сентябре
1 октября в 16:33 Государство 0 181 Васильева Елена
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает закон об освобождении от НДФЛ полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями средств наиболее важной инициативой из всех, рассмотренных в сентябре нижней палатой.
На сайте Госдумы сказано: «Наиболее важным могу назвать закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников». Спикер также указал, что «нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий». Он отметил: «Важно, что закон будет иметь обратную силу, налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года».
Спикер Госдумы отметил также работу комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Политик пояснил: «Его депутаты активно работали над подготовкой к рассмотрению и принятию Государственной думой закона об усилении безопасности детского отдыха».
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