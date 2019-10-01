Песков: правительство работает над увеличением доходов населения

То, что материальное положение семей с рождением детей ухудшается, является проблемой, но правительство ведет работу над повышением уровня доходов населения. Представитель Кремля так прокомментировал информацию из доклада Высшей школы экономики, в котором утверждается, что российский средний класс продолжает терять уровень доходов, чтобы из среднего класса «выпасть» достаточно просто завести ребенка.



Песков сказал: «Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не все сразу».



Пресс-секретарь президента, говоря о докладе ВШЭ в целом, отметил внимание властей к подобным исследованиям. Он заявил: «Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания, и, безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы».



Песков также считает, что неправильно оценивать работу президента и правительства по единственному критерию. Он заявил в ответ на вопрос журналистов о том, какую оценку следует дать работе руководства страны, если, согласно «Стратегии-2020», средний класс уже должен достичь 50%, а составляет всего 7%: «Одна эта цифра недостаточна, для того чтобы оценивать работу правительства и президента. Это было бы неверно – по одному критерию оценивать. По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются – это очевидно».



Пресс-секретарь президента подчеркнул: «Но, еще раз повторяю, это все принимается во внимание».