В ПФР прогнозируют рост страховых пенсий до 16,4 тысяч рублей

Размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан пенсионного возраста спрогнозирован в следующем году на уровне в 16,4 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в ходе заседания комитета ГД по социальной политике и делам ветеранов.



Он сказал: «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году». На данный момент размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан составляет 15,4 тыс. рублей.



Дроздов подчеркнул, что, согласно законодательству, заложена индексация пенсий в следующем году на уровне 6,6%, в 2021 – 6,3% и в 2022 – 5,9%. Он добавил: «Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем – 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах – 4%».



Глава ПФР заявил, что с 1 апреля 2020 года повысятся также пенсии государственному пенсионному обеспечению, в большинстве своем – социальные пенсии. Он уточнил: «Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% – в 2021-м и 3,1% – в 2022-м. В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 рублей. После увеличения – это 10 тыс. 320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера».



На индексации ежемесячных денежных выплат будет выделено в 2020 году 423 млрд рублей. Индексация коснется 15 млн человек. Глава ПФР пояснил: «Новацией в бюджете является то, что средства за тех граждан, кто выбрал набор социальных услуг в натуральном выражении, мы сразу в проекте бюджета у себя исключили и отправили в бюджеты соответствующих организаций. Обычно мы это делаем в течение года, сейчас сделали заранее, чтобы провести конкурсы на закупку лекарственных товаров для этой категории пенсионеров».