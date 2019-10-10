«Единая Россия» раскритиковала идею Минтруда о новых механизмах выплаты пособий на детей

«Единая Россия» выступает против предложения Минтруда, согласно которого на пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет сможет только фактически осуществляющий уход за несовершеннолетним заявитель. Об этом сегодня заявили в пресс-службе партии.



Первый замсекретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина, слова которой приводит пресс-служба, сказала: «Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям».



Баталина не исключает ситуаций, когда Фонд социального страхования потребует от заявителей документального подтверждения «фактического ухода за ребенком». Она заявила: «Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход».



В пресс-службе партии напомнили, что Минтрудом ранее был подготовлен проект поправок к законам о пособиях на детей и социальном страховании, согласно которым на выплаты пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет смогут претендовать фактически ухаживающие за ребенком и уделяющие ему достаточное количество времени родственники.