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В отделениях ФБК 30 регионов идут обыски в связи с отмыванием денег
15 октября в 11:37 Государство 0 294 Васильева Елена
Следственный комитет (СК) проводит обыски в связи с обвинениями в отмывании денег в отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который был основан блогером Алексеем Навальным, в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщила информагентству ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она сказала: «Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования».
Представитель СК заявила также, что некоторые из сотрудников фонда вызваны для допросов к следователям.
Петренко заявила, что следователями СК найдено подтверждение фактов получения средств из иностранных источников сотрудниками ФБК. Она также сообщила об аресте счетов ФБК по ходатайству следствия.
Представитель СК сообщила: «Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента».
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