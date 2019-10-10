Россиян ждут новые платежные документы за ЖКУ

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект о введении единого платежного документа за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сам законопроект был внесен на рассмотрение ГД еще 19 июня заместителем председателя комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым.



Предполагается, что в платежном документе нового типа появятся счета за управление, коммунальные ресурсы и услуги, вывоз мусора, взнос за капремонт, содержание и текущий ремонт дома, пишут «Известия». Существование разных платежек, по мнению авторов инициативы, часто приводит к ошибкам в расчетах и росту долгов за ЖКУ.



Делать единые расчеты будет поручено специальным расчетным центрам, а сам процесс будет централизован. На данный момент расчеты делают как УК, так и поставщики услуг, банки.



Кабмин готов поддержать законопроект после доработки и учета замечаний.