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Россиян ждут новые платежные документы за ЖКУ
15 октября в 15:24 Государство 0 265 Иван Тихонов
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект о введении единого платежного документа за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сам законопроект был внесен на рассмотрение ГД еще 19 июня заместителем председателя комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым.
Предполагается, что в платежном документе нового типа появятся счета за управление, коммунальные ресурсы и услуги, вывоз мусора, взнос за капремонт, содержание и текущий ремонт дома, пишут «Известия». Существование разных платежек, по мнению авторов инициативы, часто приводит к ошибкам в расчетах и росту долгов за ЖКУ.
Делать единые расчеты будет поручено специальным расчетным центрам, а сам процесс будет централизован. На данный момент расчеты делают как УК, так и поставщики услуг, банки.
Кабмин готов поддержать законопроект после доработки и учета замечаний.
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