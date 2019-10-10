|
Размер средней выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году до 12 тысяч рублей
16 октября в 13:42 Экономика и бюджет 1 236 Васильева Елена
Размер средней ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году увеличится на 7,1% до 12 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минтруда.
В текущем году размер этой выплаты составляет 11,2 тыс. рублей.
Глава Минтруда России Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба, заявил: «В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей».
Этот рост вызван целым рядом принятых ранее решений, в том числе и продлением срока выплат ежемесячного пособия на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, поясняют в министерстве. Так, при рождении первого и второго ребенка семья получит государственную поддержку в размере около 430 тысяч рублей в течение трех лет.
В Минтруде отмечают, что бюджетное исполнение федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет в текущем году 73% от общего объема финансирования. Пресс-служба приводит слова Топилина: «На начало октября кассовое исполнение... составляет 309,7 млрд рублей, или 73% от общего объема финансирования на 2019 год».
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией будет подписано до конца годаСегодня в 12:34 Внешняя политика
Путин внес в ГД предложение об отзыве заявления о ратификации комиссии в рамках Женевских конвенцийСегодня в 12:03 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В ПФР прогнозируют рост страховых пенсий до 16,4 тысяч рублей Депутаты предлагают выдавать онлайн-микрозаймы путем биометрической идентификации «Единая Россия» раскритиковала идею Минтруда о новых механизмах выплаты пособий на детей У Боинга возникли новые проблемы с безопасностью: под ударом более старая версия лайнера 737 Пенсии неработающих пенсионеров к 2022 году вдвое превысят прожиточный минимум
Архив статей