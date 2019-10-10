С начала текущего года по решениям ЕСПЧ РФ выплатила своим гражданам 600 млн рублей

С начала текущего года РФ выплатила своим гражданам 600 млн рублей по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал в интервью информагентству ТАСС уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.



Гальперин сказал: «Всего с начала этого года по делам против нашей страны ЕСПЧ вынесено около 250 постановлений и решений. Объем произведенных Минюстом России выплат за этот же период российским заявителям составил около 600 миллионов рублей».



Он также сообщил, что не наблюдается никакого резкого роста числа заявлений в сравнении с предыдущими годами.



Гальперин ранее заявлял о том, что в течение 20 лет Россией по решениям ЕСПЧ выплачено гражданам около €200 млн.